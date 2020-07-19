 

В чешском аналитическом центре опровергли связь с Сафроновым

19.07.2020, 16:16, Новости дня

«Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, сообщил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», – передает «Интерфакс» слова Суворова.

При этом он отметил, что вся деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ «нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

11.05 / Сайт госуслуг обвалили после обращения Путина

14.05 / После сообщения о выплатах семьям с детьми в Сети появились фейковые сайты госуслуг

11.05 / Рицин для отравления чешских чиновников в Прагу мог доставить и.о. главы Россотрудничества в Чехии – СМИ

08.07 / В РФ одобрен третий препарат против коронавируса

18.05 / N-TV – вспышкой коронавируса на мясном производстве в Германии занялось правительство

08.07 / Адвокат Сафронова заявил об отсутствии доказательств вины подзащитного

16.05 / Килиан Мбаппе останется в “Пари Сен-Жермен”

22.05 / До конца года для омичей по нацпроекту купят 33 низкопольных троллейбуса

06.07 / Станислав Черчесов: “Зенит” абсолютно заслуженно выиграл чемпионат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска