В чешском аналитическом центре опровергли связь с Сафроновым

19.07.2020, 16:16, Новости дня

«Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, сообщил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», – передает «Интерфакс» слова Суворова.

При этом он отметил, что вся деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ «нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.



