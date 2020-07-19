В многоэтажке в Барнауле произошел взрыв газа

19.07.2020, 13:53, Новости дня

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Барнауле, где, по предварительным данным, находился газовый баллон, в результате происшествия пострадали три человека.

«Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений (в конструкциях многоквартирного дома) нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Напомним, в начале июля произошел взрыв газа в Кирове, пострадал один человек. Инцидент произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире обнаружены повреждения, выбиты окна на кухне.