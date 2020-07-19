Африканский континент распадается на две части – ученые

19.07.2020, 13:25, Новости дня

Американские и британские ученые выяснили, что африканский континент постепенно распадается на две части в районе долины Афар в Ефиопии. Об этом 17 июля пишет сообщил телеканал NBC News.

Это пустынное пространство расположено на стыке трех тектонических плит, которые очень медленно отделяются друг от друга. По мнению ученых, этот сложный геологический процесс в конечном итоге расколет Африку на две части и создаст новый океанический бассейн. По прогнозам, это может произойти через несколько миллионов лет.

На данный момент самым очевидным доказательством является трещина в эфиопской пустыне длиной 56 км.

Пока неизвестно, что способствует таким геологическим процессам. Некоторые ученые предполагают, что шлейф перегретых горных пород, поднимающийся из-под мантии Земли, может быть причиной континентального разлома в регионе.

Разлом в этом месте образовался в 2005 году. Эксперты говорят, что обычно на такие изменения уходят сотни лет, но этот произошел в течение нескольких дней.

Долина Афар является одним из самых жарких мест на Земле. Ученые считают, что в результате Аденский залив и Красное море затопят Афар и Восточно-Африканскую рифтовую долину, создав новый океан, а часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом.