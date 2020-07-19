В ОКР не увидели препятствий для заявки российских легкоатлетов на Игры в Токио

19.07.2020, 12:48, Новости дня

Российские легкоатлеты, выполнившие соответствующие нормативы, смогут подать заявку на Олимпийские игры в Токио, препятствий для этого нет, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«В Олимпийской хартии четко прописано, что [Олимпиада] это соревнования между спортсменами, команды которых определяют национальные олимпийские комитеты соответствующих стран. На сегодняшний момент ряд наших спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх в Токио. Таким образом нет никаких препятствий для того, чтобы ОКР сообщил данных спортсменов, которые, подчеркну, официально выполнили нормативы», – сказал Поздняков РИА «Новости».

«Ведущие спортсмены в этом списке есть. Всего у нас нормативы сдали 22 легкоатлета. И для них препятствий для участия в Токио-2020 от РФ я не вижу», – подчеркнул глава ОКР.

Поздняков также отметил вопрос, касаемо смены спортивного гражданства атлетами ради выступлений на Играх.

«Под Токио это в принципе нереально. Более 50% квот суммарно уже разыграны, осталось небольшое количество, поэтому говорить о том, что эта ситуация может иметь массовый характер, не приходится просто по причине того, что даже если кто-то из спортсменов перейдет в сборную другой страны, еще не факт, что он отберется и получит эти квоты», – отметил он.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.

World Athletics ввела ограничение на 10 атлетов, которые смогут от РФ принимать участие в чемпионате Европы и других крупных соревнованиях под нейтральным флагом.

Поздняков заявлял, что ведущие российские легкоатлеты стали заложниками World Athletics.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.



