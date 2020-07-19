Назначена дата представления доказательств по делам против Нетаньяху

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19.07.2020, 12:30, Новости дня

В ходе заседания в Окружном суде Иерусалима было принято решение, что представление доказательной базы в по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начнется в январе 2021 года, информирует израильское государственное радио «Кан».

Судья Ривка Фридман-Фельдм объявила, что представление доказательств будет проходить три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и средам. Судья обязала всех обвиняемых присутствовать на заседаниях, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Иерусалиме состоялось второе заседание по трем делам против Нетаньяху. Сам премьер на заседании отсутствовал, сообщалось, что заседание носит технический характер и посвящено определению порядка ведения дела.

Первое заседание по делам против Нетаньяху прошло 24 мая. В конце января израильскому премьеру было предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам же премьер заявлял, что «все дела сфабрикованы с самого начала», и таким способом пытаются свергнуть его и правый лагерь.





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