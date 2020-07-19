 

В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

19.07.2020, 12:18, Новости дня

В США старшего офицера военно-морского флота Чарльзя Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России. Об этом 16 июля сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы военного суда.

По данным следствия, Бриггс, который работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, получил секретные данные на правительственный компьютер в начале января 2019 года и передал их гражданину России. Эта информация могла нанести ущерб Соединенных Штатам, считает следствие.

Какие именно данные он распространил и как познакомился с россиянином, в документах не сообщается.

Согласно обвинению, офицер не уведомил о своих связях с гражданами России и Италии, кроме того, он соврал в анкете при проверке безопасности о том, что не поддерживает “тесные и продолжительные отношения” с иностранцами. Также он не сообщил о своей поездке в Сербию.

Бриггсу также вменяют два эпизода, связанных с хранением детской порнографии.

На данный момент моряк находится под арестом, на следующей неделе он предстанет перед судом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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