Американские СМИ: РФ может превратить пшеницу в политическое оружие

19.07.2020, 11:48, Новости дня

Россия может ограничить экспорт пшеницы в другие страны для получения политических рычагов и станет «еще более мощной мировой зерновой державой», утверждает американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что на фоне глобального потепления в ранее непригодных для земледелия землях, таких как Сибирь, можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры. Издание ссылается на научные прогнозы, в соответствии с которыми пригодные для пшеницы земли могут увеличится в РФ на 4,3 млн квадратных километра.

The National Interest утверждает, что к 2028 году РФ будет контролировать 20 % экспортных рынков зерна.

В статье говорится, что тогда международное воздействие РФ усилится. В связи с изменением климата другие страны могут оказаться в «зерновой» зависимости от России, что сделает их еще более уязвимыми, если РФ ограничит экспорт.

Издание напомнило, что на фоне пандемии коронавируса РФ ввела экспортную квоту на такие важные зерновые культуры, как пшеница, ячмень и кукуруза. Отмечается, что больше всего из-за этого пострадали крупнейшие импортеры России: Турция, Египет и Бангладеш.

NI упомянуло также и про ограничение Россией экспорта зерна из-за засухи в 2010 году. При этом издание признает, что «внутренняя продовольственная безопасность является приоритетом российского правительства». Однако в статье говорится, что у РФ были все еще значительные запасы зерна, когда была введена экспортная квота.

«Еще более тревожным» издание называет возможность использования Россией ограничения экспорта в политических целях.

«Россия могла бы использовать экспорт пшеницы для давления на другие страны, чья продовольственная нестабильность, вызванная климатом, оставляет им мало вариантов», – опасаются авторы статьи.

Напомним, на фоне пандемии коронавирус Россия приостанавливала вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС.

При этом Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты на зерно в дальнейшем в связи с повышенным спросом на продукцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду.