 

С-400, С-300 и «Панцири-С» заступили на дежурство в ходе проверки войск на юге России

19.07.2020, 7:53, Новости дня

Зенитные ракетные системы С-400, С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» 4-й армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) прикроют районы проведения мероприятий внезапной проверки войск на юге России, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

«Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма», – передает сообщение ЮВО ТАСС.

Расчеты заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Также к мероприятиям подключились комплексы ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» и «Тор-М».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

В мероприятиях по проверке боеготовности примут участие РСЗО «Торнадо-С». Было также опубликовано видео внезапной проверки войск.





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