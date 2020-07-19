НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

19.07.2020, 7:48, Новости дня

Успехи, достигнутые Россией в борьбе против коронавируса, необходимо «срочно закреплять вакцинацией», сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Он отметил, что успехов удалось добиться «громадным трудом в результате карантинных мероприятий», передает ТАСС.

Гинцбург заявил, что вопрос о том, кого вакцинировать в первую очередь, должен решать Минздрав. Лично он считает, что помимо лиц из групп риска следует как можно быстрее вакцинировать «учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы». В частности, речь идет о «больших стройках, казармах, общежитиях» – «везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом».

Вакцина от COVID-19, возможно, потребует обновления раз в несколько лет, как это делается с вакцинами против гриппа, хотя за «тот небольшой период наблюдения», в течение которого следили за коронавирусом, «нет указаний на то, что он настолько изменит свою структуру». Однако «могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции придется менять», сказал Гинцбург .

Он заверил, что вакцинация от коронавируса не помешать делать другие прививки, в том числе сезонные. При этом «одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно». Он пояснил, что иммунная система человека «очень умная», указанного срока ей хватит, «чтобы сориентироваться».

Испытания вакцины для детей могут начаться в течение полугода после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.

Гинцбург предупредил, что опасность подъема заболеваемости в РФ сохраняется. Как указывает Всемирная организация здравоохранения, «в мире подъем только наступает, земной шар не прошел пик заболеваемости». По его словам, хватит «десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию».

Гинцбург отметил, что число новых случаев COVID-19 снижается, «пика нет».

«Но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее. В соседних республиках <…> только все и начинается», – сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром Гамалеи, показывают хорошие результаты.



