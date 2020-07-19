 

Посол счел бессмыслицей заявление Британии о попытке похитить данные о вакцине

19.07.2020, 2:48, Новости дня

Российский посол в Великобритании Андрей Келин прокомментировал заявления Лондона о том, что Москва якобы пыталась похитить данные о вакцине от коронавируса и вмешаться в выборы.

О безосновательно приписываемой Москве попытке похищения данных Келин сказал: «Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица». Он пояснил, что компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм».

Также он подчеркнул, что РФ «не занимается каким бы то ни было вмешательством» и даже «не видит в этом смысла» – Москва «будет пытаться наладить отношения» с Лондоном «независимо от того», кто «будет руководить» Великобританией, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Келин отметил, что систему голосования по поправкам в Конституцию РФ атаковали хакеры с территории Великобритании, но Москва не пытается обвинить в этом британские власти.

Он считает, что сегодня «невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Комментируя инцидент в Солсбери, Келин счел странным, что «какая-то шпионская история должна нарушать важные деловые отношения», которые «были бы очень полезны для Великобритании», учитывая, что она вышла из ЕС. Москва «готова перевернуть страницу» и укреплять связи с Соединенным Королевством.





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