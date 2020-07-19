Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

19.07.2020, 2:35, Новости дня

Авиакомпания SkyUp заявила о вынужденной оптимизации запланированной программы полетов из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook 17 июля.

“Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже”, – сказано в сообщении.

Из летней навигации будут исключены следующие направления:

Киев – Майорка – Киев;

Киев – Тенерифе – Киев;

Киев – Ламеция-Терме – Киев, также рейсы из регионов;

Киев – Корфу – Киев;

Киев – Закинтос – Киев;

Киев – Катания – Киев;

Киев – Римини – Киев, также рейсы из регионов;

Одесса – Ереван – Одесса;

Львов – Батуми – Львов;

Запорожье – Батуми – Запорожье;

Одесса – Батуми – Одесса;

Львов – Ираклион – Львов;

Одесса – Ираклион – Одесса;

Запорожье – Ираклион – Запорожье;

Запорожье – Прага – Запорожье;

Киев – Пиза – Киев;

Киев – Бари – Киев;

Львов – Париж (Бове) – Львов;

Харьков – Париж (Бове) – Харьков;

Одесса – Тбилиси – Одесса;

Харьков – Тбилиси – Харьков;

Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа:

Греция;

Португалия;

Италия, кроме рейсов Львов – Неаполь – Львов, запланированных на 03.08.2020, 07.08.2020 и 10.08.2020;

Испания;

Франция;

Кипр;

Чехия;

Армения;

Израиль.

Ми змінюємо розклад на період літньої навігаціїПопри сподівання, країни Євросоюзу та інших регіонів поки що обмежують… Posted by SkyUp Airlines on Laupäev, 18. juuli 2020

Украинская авиакомпания SkyUp отменила все международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану и Бургас.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.