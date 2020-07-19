Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты

19.07.2020, 2:08, Новости дня

Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», сообщил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Демир сообщил в Twitter, что в Турцию прибыли представители минобороны Азербайджана.

По словам Демира, необходимо продемонстрировать, что сердца Турции и Азербайджана бьются в унисон.

Он заверил, что турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», который может воспользоваться всем ее «опытом, технологиями и возможностями». По его словам, речь идет в том числе о БПЛА, ракетах и системах радиоэлектронной борьбы. Турция не только готова предоставить Азербайджану новые системы, но и работать «над модернизацией существующих систем, обслуживанием и обучением».

«Один народ, два государства!» – сообщил он.

Напомним, Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией, президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.



