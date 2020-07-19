Под Киевом произошло ДТП с участием “скорой”. Три человека пострадали

19.07.2020, 1:32, Новости дня

Под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области 18 июля в Facebook.

По данным полиции, авария произошла на Варшавской трассе в районе города Буча – столкнулись Volkswagen Tiguan и автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer.

“По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу”, – сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

На варшавській трасі сталася ДТП за участю авто швидкої медичної допомоги, – патрульні забезпечували безпеку дорожнього… Posted by Патрульна поліція Київської області on Laupäev, 18. juuli 2020