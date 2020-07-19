 

Во Франции подтвердили доставку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

19.07.2020, 1:32, Новости дня

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) агентству AFP подтвердили, что в страну прибыли бортовые самописцы самолета “Международных авиалиний Украины”, который потерпел крушение под Тегераном 8 января.

Собеседник агентства отметил, что черные ящики прибыли в страну, а в BEA их доставят в понедельник, 20 июля.

По данным AFP, самописцы будет изучать международная команда из 20 специалистов.

О передаче черных ящиков Франции 17 июля сообщил замглавы МИД Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

В МИД Украины в начале июля говорили, что расшифровка самописцев начнется 20 июля и займет около пяти дней.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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