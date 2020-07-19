 

Курды обвинили Турцию в планах перебросить в Азербайджан сирийских боевиков

19.07.2020, 1:08, Новости дня

Турция собирается перебросить боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан, заявило курдское информационное агентство.

Firat сообщает, что «пункты записи наемников» работают в Джендерисе, Раджу и Африне. Отправиться в Азербайджан боевикам предлагают на полгода за 3,5 тыс. долларов в месяц, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось 12 июля, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.

На границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков.





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