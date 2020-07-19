FP – чтобы восстановить позиции, США нужно заняться странами среднего размера

19.07.2020, 0:55, Новости дня

Сейчас всё внимание Вашингтона приковано к противостоянию с Китаем, так что даже перед лицом пандемии они не смогли найти общий язык. Однако автор статьи в Foreign Policy предлагает администрации Трампа переключить своё внимание на страны среднего размера, которые показали хороший результат в борьбе против коронавируса, организовать их сообщество и тем самым вернуть себе лидерский статус.



Reuters

В тот момент, когда по миру ходит эпидемия коронавируса и забирает сотни тысяч жизней, когда необходимость в срочной координации действий как никогда велика, отношения между США и Китаем достигли наихудшего уровня и падают всё ниже, пишет политолог Хантер Мерстон в своей статье для Foreign Policy. И даже те эксперты, кто не решается говорить о «новой холодной войне», признают, что США и Китай — друг для друга враги.

Вашингтон и Пекин принесли друг другу в этом году уже достаточно вреда. И теперь автор статьи советует США обратить внимание на государства средней руки, которые не питают иллюзий по поводу лидерства обеих стран. Сейчас они понимают, что им не стоило и надеяться на то, что Китай и Штаты, которые на двоих отвечают за 40% мировой экономики, найдут общий язык перед лицом пандемии. Так что теперь им самим приходится координировать свой ответ на коронавирус.

По оценке Института Брукингса, влияние держав среднего размера на мировой арене значительно возросло во время эпидемии. В результате им требуется тот многосторонний формат для координации, за который они давно ратовали. И Штатам нужно эту активность поддержать, а также похвалить успехи небольших держав в деле борьбы с эпидемией. Тем более некоторые из этих стран — соседи Китая, в том числе демократические. Например, особенно хорошо справился с ситуацией Тайвань, так что даже слышны призывы дать ему место наблюдателя в ВОЗ.

И Штатам нужно поддержать создание среди этих стран форм многостороннего сотрудничества, которые бы существовали за пределами нынешних институтов и собирались бы по мере необходимости. В качестве примера автор статьи приводит группу по борьбе с последствиями цунами в Индийском океане в 2004 году, которая тогда объединила Австралию, Индию, Японию и США.

Однако Штатам при этом нужно относиться к этим средним державам как к партнёрам, а не как к инструменту борьбы против Китая. В эту группу стран, которые хорошо справились с коронавирусом, автор статьи предлагает внести Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Южную Корею, Вьетнам, Германию. За Штатами должна оставаться роль организатора «коалиции компетентных» в момент кризиса.

Пока что, наоборот, Штаты не смогли обеспечить коллективные действия. Администрация Трампа не отправила своего представителя на виртуальную конференцию мировых лидеров, на которой обсуждались усилия по поиску вакцины. А недавно Штаты и вовсе объявили о выходе из ВОЗ.

Ещё не поздно Вашингтону вернуться в строй, отмечает автор статьи. Если он соберёт такой саммит, то это будет сигналом, что он по-прежнему заботится о мировом сотрудничестве. Опросы общественного мнения показывают, что, несмотря на политику Трампа, многие страны продолжают надеяться на лидирующую роль США в мире, тем более по сравнению с Китаем. Особенно в Юго-Восточной Азии многие опасаются Китая и его намерений.

И всё же у новой администрации будет не так-то много возможностей исправить репутацию США. А перечисление ошибок Китая Штатам не поможет: союзники Америки их знают и возмущены ими, но и в лидерских возможностях США они тоже не уверены, пишет Foreign Policy.