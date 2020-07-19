 

Пожар в готическом соборе. Во Франции начали сбор пожертвований для восстановления органа XVII века

19.07.2020, 0:21, Новости дня

Французский фонд “Наследие” начал сбор пожертвований на восстановление органа, который был уничтожен во время пожара в готическом соборе Петра и Павла в Нанте, сообщил телеканал BFMTV.

Через несколько часов после начала пожара в Нант прибыли премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и глава МВД Жеральда Дарманена. По информации BFMTV, премьер-министр заверил, что государство будет участвовать в реставрации собора и органа.

Орган был установлен в 1621 году, за это время он претерпел пять реставраций, отметил историк историк Поль Чопелин.

“Во время революции, когда собор был национализирован, власти думали разрушить орган и переплавить трубы. Органист спас инструмент, сказав, что он может быть использован для революционных церемоний”, – рассказал историк.

Последняя реставрация органа прошла в XX веке. В 1956 году он был демонтирован, его вернули на место только в 1971-м.

Сегодня утром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар. Возгорание было локализовано примерно через два часа после приезда пожарных.

Причины возгорания не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте – крупнейшая готическая церковь на территории исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции – всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Он строился в течение XV–XIX веков. Собор серьезно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок, а также в 1972 году, когда огнем была уничтожена крыша здания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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