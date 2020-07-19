 

Верховная Рада разрабатывает законопроект об оппозиции – вице-спикер Кондратюк

19.07.2020, 0:21, Новости дня

В Украине разрабатывается законопроект об оппозиции. Об этом заместитель председателя Рады Елена Кондратюк заявила “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 18 июля.

“Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, всеми представителями фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады”, – сказала она.

Вице-спикер отметила, что входит в рабочую группу, которая готовит проект документа.

“Сейчас там очень много дискуссий по структурированию этого закона. Но закон об оппозиции, который, к сожалению, фактически был выброшен из регламента как норма в 2010 году, должен быть. И в Европарламенте всегда говорят: большинство и меньшинство должны иметь равные права”, – объяснила Кондратюк.

Третья сессия Верховной Рады XIX созыва закрылась 17 июля. По расписанию следующая сессия должна открыться в сентябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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