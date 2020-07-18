 

Пентагон отреагировал на сообщения о «шпионившем на Россию» американском военном

18.07.2020, 20:48, Новости дня

Пентагон решил не комментировать дело в отношении американского военнослужащего, обвиняемого в передаче секретных данных российскому гражданину.

«Мы не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства», – сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на материалы суда сообщили, что офицеру военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу предъявили обвинение в передаче секретных сведений России.

По этим сведениям, Бриггс якобы передавал данные по национальной обороне некоему российскому гражданину. Офицер также скрывал факт общения с россиянином и поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году. В документах не конкретизируется, какую именно информацию мог передавать военный, и как он познакомился с россиянином.





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