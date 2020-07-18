 

За двое суток Нацполиция Украины разоблачила девятерых чиновников, получивших взятки

18.07.2020, 19:55, Новости дня

15-го и 16 июля оперативники территориальных управлений Национальной полиции Украины разоблачили девять чиновников в получении взяток. Суммы неправомерной выгоды колебались от $200 до $1000, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 18 июля.

По информации полиции, 16 июля в Кировоградской области задержали одного из начальников отдела управления Гоструда области. За прохождение обучения работниками по вопросам охраны труда и выдачу  удостоверений он требовал 11 тыс. грн, в качестве аванса получил 4,5 тыс. грн.

“В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу водительского удостоверения торгового судна. К коррупционной деятельности привлек еще двух членов этой комиссии. На месте задержания полицейские, кроме суммы неправомерной выгоды, изъяли 43 тыс. грн, происхождение денег будет устанавливаться”, – отмечено в сообщении.

16 июля во Львовской и 15 июля в Запорожской областях оперативники задержали сотрудников Укртрансбезопасности. За решение вопроса о снятии с учета использованного разрешения на международные перевозки львовский инспектор получил 4 тыс. грн. Инспектор из Запорожья получил 5 тыс. грн за непривлечение перевозчика к ответственности за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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