 

Медведчук посоветовал Зеленскому инициировать расследование по переговорам Порошенко и Байдена

18.07.2020, 19:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обязан создать условия для расследования записей переговоров якобы между бывшим украинским президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, сообщил председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Не надо требовать Байдена, привлечь его к ответственности за коррупционные действия. Надо привлечь к ответственности виновных людей здесь, в Украине. И как президент Украины, он (Зеленский) должен создать для этого условия», – цитирует Медведчука РИА «Новости».

Он добавил, что пропрезидентская партия «Слуга народа» после опубликования второй части пленок с переговорами обратилась к «Оппозиционной платформе – За жизнь» с просьбой предоставить двух представителей для создания следственной комиссии в Верховной раде.

После получения писем от бывших послов США на Украине, просивших не проводить расследование, вопрос создания комиссии не поднимался, сообщил Медведчук.

Политик уверен, что расследование действий Байдена нужно проводить США, а правовую оценку действий Порошенко нужно дать украинским правоохранителям.

Напомним, депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.

Госбюро расследований возбудило дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом.





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