 

Надежный друг, сауна и финская любовь. Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи

18.07.2020, 18:54, Новости дня

Финляндия первой в мире разработала и опубликовала набор из 56 национальных эмодзи,  об этом сообщает “Это Финляндия”.

Финская коллекция эмодзи создана с целью освещения некоторых труднообъяснимых финских эмоций, слов и обычаев, отмечает сайт.

В коллекции представлены смайлы финская любовь, сауна, надежный друг, суперфуд (эмодзи об ощущении вкусной, но тем не менее полезной пище) и другие. Каждая картинка снабжена описанием.

Эмодзи “счастье” описывается как “ощущение от победы над прекрасной страной-соседом Швецией в чем угодно”.

Фото: finland.fi

Муми-мама – эмодзи о бескорыстной любви. Ощущение тепла, созданного руками бабушки, финны хотят передавать символом “шерстяные носки”. А финский флаг – ощущение синего и белого.

“Белые облака и синее небо. Летние озера и сугробы снега. Это цвета флага Финляндии”, – сказано в описании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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