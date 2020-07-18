 

В Москве покончила с собой представлявшая Австралию чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров – СМИ

18.07.2020, 17:46, Новости дня

В Москве покончила с собой выступавшая под флагом Австралии чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Об этом 18 июля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что тело 20-летней спортсменки обнаружили возле дома на улице 1905 года. Она оставила записку со словом “люблю”.

Источник ТАСС отметил, что Александровская ранее уже пыталась совершить суицид в связи с травмой.

Российский “Пятый канал” информирует, что чемпионка мира выпала из окна. Близкие подруги Александровской рассказали телеканалу, что девушка находилась в депрессии из-за смерти отца и невозможности вернуться в большой спорт.

Чемпионкой мира Александровская стала в 2017 году в паре со спортсменом Харли Уиндзором. Они также становились чемпионами Австралии в 2017-м и 2019 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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