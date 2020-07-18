В Запорожье автобус въехал в электроопору. Пострадали шесть человек

18.07.2020, 17:46, Новости дня

Вечером 17 июля в Вознесеновском районе Запорожья водитель автобуса выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области 18 июля.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы.

“Мужчину 1987 года рождения и четырех женщин 1971-го, 1975-го, 1976-го и 1987 годов рождения после оказания медицинской помощи отпустили домой. Еще одна пострадавшая, девушка 2003 года рождения, находится в больнице. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает”, – отметили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обратилась к свидетелям ДТП и водителям, у которых есть записи аварии, с просьбой предоставить видео.