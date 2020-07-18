 

В Запорожье автобус въехал в электроопору. Пострадали шесть человек

18.07.2020, 17:46, Новости дня

Вечером 17 июля в Вознесеновском районе Запорожья водитель автобуса выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области 18 июля.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы.

“Мужчину 1987 года рождения и четырех женщин 1971-го, 1975-го, 1976-го и 1987 годов рождения после оказания медицинской помощи отпустили домой. Еще одна пострадавшая, девушка 2003 года рождения, находится в больнице. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает”, – отметили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обратилась к свидетелям ДТП и водителям, у которых есть записи аварии, с просьбой предоставить видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Германия до сих пор не представила доказательств вины Москвы в «кибератаке» на бундестаг

21.06 / Активисты «Волонтерской роты» поздравили врачей с Днем медработника

22.06 / В Европе решили не закрывать целые страны в случае второй волны коронавируса

17.06 / ЦИК завершит прием заявок о голосовании по месту пребывания 21 июня

13.05 / Жителей азиатской части РФ предупредили о приближении аномальной жары

06.07 / Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований

25.05 / От золотистого стафилококка может спасти бразильский перец

04.06 / Нардеп от “Слуги народа” Ткаченко стал министром культуры и информполитики

02.06 / Евросоюз может не пережить коронавирусный кризис

15.07 / Интервью Бацман с Сакварелидзе. Где и когда смотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска