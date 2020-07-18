 

В Киеве стреляли в таксиста – полиция

18.07.2020, 17:46, Новости дня

18 июля работника службы такси ранил из огнестрельного оружия его клиент. Об этом проинформировала полиция Киева.

“Правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на улицу Вышгородскую. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя. Когда он остановил авто по адресу назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и сделал несколько выстрелов в оппонента”, – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что таксиста госпитализировали. В каком он состоянии – не уточняется.

Стрелявшего, который оказался 41-летним местным жителем, задержали, оружие изъяли, отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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