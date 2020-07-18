 

Австралийский фигурист рассказал о «ментальных» проблемах Александровской

18.07.2020, 17:30, Новости дня

Фигуристка Екатерина Александровская продолжила бы подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, если бы не ее трагическая смерть, сообщил ее партнер по спорту, чемпион мира среди юниоров в парном катании австралиец Харли Уиндзор.

«Я думаю, мы все равно были бы готовы соревноваться дальше и готовиться к Олимпийским играм. У меня, допустим, есть астма, но она находится под хорошим контролем. Я пользуюсь услугами правильной медицины, и астма никак не влияет на мои тренировки», – сказал спортсмен РИА «Новости».

Он пояснил, что их совместные тренировки прекратились из-за пандемии коронавируса. Уинздор вынужден был вернуться в Австралию и не мог выехать из страны.

«Если бы не трагедия, я считаю, что мы продолжили бы готовиться к Олимпийским играм», – добавил молодой человек.

Фигурист общался последний раз с Александровской несколько месяцев назад, он знал о ее «ментальных» проблемах.

«Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно», – заключил Уиндзор.

Тренер Александровской Андрей Хекало сообщал, что у спортсменки в 2020 году случались приступы эпилепсии, из-за которых она была вынуждена прекратить занятия.

В субботу СМИ сообщили о гибели чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. По данным прессы, девушку нашли мертвой в Москве. На происшествие уже отреагировали в Международном союзе конькобежцев (ISU).





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