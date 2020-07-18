США одобрили продажу Украине 16 военных патрульных катеров – Кулеба

18.07.2020, 15:35, Новости дня

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом 18 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!”,– заявил глава МИД.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

По его словам, шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи по безопасности от США по соответствующим программам, а остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook, США согласовали передачу Украине до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн.

“Часть этого пакета будет предоставлена Украине в качестве безопасности помощи США за соответствующими американскими программами. Другая часть может быть закуплена Правительством Украины в США в рамках программы “Международные военные продажи” (FMS)”, – заявили в посольстве.

UA/EN#США погодили передачу Україні 16 патрульних катерів #МаркVI та супутнє обладнання до них на загальну суму в 600… Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Laupäev, 18. juuli 2020

6 марта члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи. Сообщалось, что новый пакет помощи включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на “летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны”.