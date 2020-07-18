 

В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве

18.07.2020, 15:16, Новости дня

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема назвал шокирующей новость о смерти фигуристки Екатерины Александровской.

«ISU шокирован новостью о кончине Екатерины. Она была талантливой фигуристкой, и сообщество фигурного катания будет скучать по ней. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и товарищам по команде и скорбим об этой трагической утрате», – приводит слова главы ISU ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о гибели чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. По данным прессы, девушку нашли мертвой в Москве.

Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилась чемпионкой Австралии в 2017 и 2019 годах.





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