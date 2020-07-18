 

“Единая Россия”, вон с Дальнего Востока”. В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного губернатора

18.07.2020, 14:30, Новости дня

В субботу, 18 июля, в Хабаровске (Хабаровский край, РФ) прошла очередная массовая акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который был арестован по подозрении в организации убийств. Как сообщает мэрия Хабаровска, в митинге и шествии приняли участие около 10 тыс. человек.

“Из-за лояльного отношения полиции и ответственного поведения митингующих обстановка на площади имени Ленина была под стать тем добрым песням для детей, которые звучали из динамиков, установленных перед центральным входом в дом правительства Хабаровского края”, – отчиталась пресс-служба администрации.

Хабаровск. Кто-то прицепил этот плакат на переходе. Полиция его видит. Снимать не бросается)

Posted by Elena Rykovtseva on Reede, 17. juuli 2020

При этом газета “Коммерсантъ” оценивает количество участников в 50 тыс. человек. Журналист газеты считает, что на улицы вышло больше людей, чем в прошлые выходные (акцию 11 июля называли самой массовой в истории Хабаровска).

Вечером (сейчас в Хабаровске 21.00) почти все митингующие разошлись. Небольшая часть активистов осталась на площади перед правительством края, пишет “Сибирь.Реалии”.

https://www.facebook.com/smingazov/posts/3549560321775646

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии “Единая Россия”.

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет “Сибирь.Реалии”, местные жители “уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе “Единой России”.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

Прямо сейчас, где-то в подмосковном бункере сидит В.В.Путин, провозгласивший себя царем России, смотрит на хвосты этих…

Posted by Алексей Навальный on Laupäev, 18. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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