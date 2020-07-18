 

Пираты похитили четверых украинцев с танкера у берегов Нигерии – МИД

18.07.2020, 14:30, Новости дня

Среди членов экипажа танкера Curacao Trader, похищенных пиратами у берегов Нигерии, четверо украинцев. Об этом “РБК-Украина” сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

“Среди захваченных моряков – четверо граждан Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела”, – сказал он.

По его информации, в общей сложности пираты похитили 13 из 19 членов экипажа.

О захвате судна, которое направлялось в порт Ломо (Того), 17 июля сообщил портал Dryad Global. Греческий сайт Ethnos писал, что пираты похитили 15 из 20 членов экипажа, среди которых граждане России, Украины и Грузии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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