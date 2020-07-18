 

Офицера ВМС США объявили в шпионаже на Россию

18.07.2020, 14:30, Новости дня

Офицеру военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу предъявили обвинение в передаче секретных сведений России, пишут СМИ со ссылкой на материалы суда.

Офицер предстанет перед военным судом на следующей неделе, пишет The Virginian-Pilot.

В документах не конкретизируется, какую именно информацию мог передавать военный, и как он познакомился с россиянином.

На следующей неделе офицер должен предстать перед военным судом. В документах не уточняется, какого рода информацию он предположительно передавал, или каким образом познакомился с гражданином России.

Бриггс работал в военно-морском медицинском центре Портсмута в области информации и технологии. Согласно обвинению, офицер пользовался государственным ПК для получения секретных данных с октября 2018 по январь 2019 года.

Бриггс якобы передавал данные по национальной обороне некоему российскому гражданину, офицер также скрывал факт общения с россиянином и поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году.

Также офицер якобы занимался хранением и просмотром детской порнографии.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Жертвами коронавируса во всем мире стали более 416 тыс. человек

16.07 / В украинских соцсетях призвали отомстить армянам за борщ лавашами

25.05 / Появилось фото салона обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe для России

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

17.06 / США назвали ВТО «кошмаром»

02.06 / Кыргызстан повысит арендную плату за военную базу в Канте до $4,7 млн в год

13.07 / Handelsblatt – победа Дуды — разочарование для всех, кто надеялся на возвращение либерализма в Польше

30.06 / Устроившего скандал в ижевском аэропорту экс-замглавы Минпромторга оштрафовали

05.06 / В Британии заявили о новом «перехвате» российских самолетов над Балтикой

02.07 / ЦИК уточнил данные по явке на голосовании по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска