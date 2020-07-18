Офицера ВМС США объявили в шпионаже на Россию

18.07.2020, 14:30, Новости дня

Офицеру военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу предъявили обвинение в передаче секретных сведений России, пишут СМИ со ссылкой на материалы суда.

Офицер предстанет перед военным судом на следующей неделе, пишет The Virginian-Pilot.

В документах не конкретизируется, какую именно информацию мог передавать военный, и как он познакомился с россиянином.

На следующей неделе офицер должен предстать перед военным судом. В документах не уточняется, какого рода информацию он предположительно передавал, или каким образом познакомился с гражданином России.

Бриггс работал в военно-морском медицинском центре Портсмута в области информации и технологии. Согласно обвинению, офицер пользовался государственным ПК для получения секретных данных с октября 2018 по январь 2019 года.

Бриггс якобы передавал данные по национальной обороне некоему российскому гражданину, офицер также скрывал факт общения с россиянином и поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году.

Также офицер якобы занимался хранением и просмотром детской порнографии.