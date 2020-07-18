Во время пожара в Нанте сгорел старинный орган

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18.07.2020, 14:08, Новости дня

При пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант полностью сгорел большой орган XVII века, сообщил начальник пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», – приводит слова Ферлэ РИА «Новости».

Огонь удалось локализовать за три часа, но он до сих пор не ликвидирован целиком. Пожарные продолжат работать на месте ЧП в течение всего дня.

В соборе было три очага возгорания, сказал глава службы. Во второй половине дня в Нант должны приехать премьер страны Жан Кастекс, глава МВД Кристоф Кастанер, и министр культуры Франк Ристер.

Напомним, расследование по факту поджога собора начала прокуратура Нанта.

Напомним, в субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.





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