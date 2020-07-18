 

Le Figaro – ЕС осудил американскую политику санкций

18.07.2020, 14:00, Новости дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал своё беспокойство по поводу того, что США стали всё чаще применять санкции или угрожать ими в адрес европейских компаний, которые ведут законную деятельность. В качестве примера он привёл вопросы Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а в последнее время — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», пишет Le Figaro.


Reuters

 

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил политику санкций, которую использует американское правительство, пишет Le Figaro. Он назвал её контрпродуктивной.

«Я глубоко обеспокоен тем, что США всё чаще прибегают к санкциям или к угрозе санкций в отношении европейских предприятий и интересов», — заявил он в коммюнике от своего имени.

Боррель отметил, что такая тенденция касается Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а в последнее время — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Как напоминает автор статьи, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил ужесточением санкций, чтобы помешать введению в строй трубопровода между Россией и Германией. Берлин уже осудил этот шаг.

«Турецкий поток», в свою очередь, поставляет российский газ в Турцию и в Европу. Его открыли в январе Путин и Эрдоган.

«Европейский союз в принципе выступает против использования санкций третьими странами против европейских предприятий, которые ведут законную деятельность. К тому же ЕС считает применение экстратерриториальных санкций противоречащим международному праву», — приводит издание слова дипломата.

Он также подчеркнул, что европейская политика должна определяться в Европе, а не в других государствах. Разногласия в политике существуют, но ЕС всегда открыт для диалога. Однако это не может происходить под угрозой санкций, приводит его слова Le Figaro.

 





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