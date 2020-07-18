 

В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе четверо 23-летних бывших одноклассников

18.07.2020, 13:25, Новости дня

В Одесской области вблизи села Сафьяны Измаильского района в результате ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали. Об этом 18 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о столкновении двух легковых автомобилей поступило к спасателям в 7.46.

По информации ГСЧС, среди пострадавших есть ребенок 2018 года рождения.

По предварительной информации полиции, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ. Причины и обстоятельства события выясняют правоохранители.

Полицейские сообщили, что установили всех участников происшествия. 

“В автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое – в больнице”, – заявили в полиции.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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