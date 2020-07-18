 

Фильм «Хроника текущих фальсификаций» призвали проверить на экстремизм и разжигание ненависти

18.07.2020, 13:16, Новости дня

Фильм «Хроника текущих фальсификаций» необходимо проверить на проявление экстремизма и разжигание ненависти и вражды. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил член совета Ассоциации «Гражданский контроль» Олег Иванников. Так он прокомментировал созданный движением «Наблюдатели Петербурга» фильм с критикой процесса голосования по поправкам в Конституцию.

«Авторы фильма «Хроника текущих фальсификаций» используют методы манипулирования социально значимой информацией, пытаются дискредитировать избирательные комиссии. Но никаких фактов реальных нарушений во время голосования по изменениям в Конституцию так и не приводят», – полагает Олег Иванников. 

По его мнению, никаких фактов нарушений, которые ставят под сомнение результаты голосования, в фильме не представлено, там только абстрактные заявления и эмоции.

«Как эксперт, я вижу в фильме признаки заказа. Не исключаю, что это часть широкой пропагандистской кампании, направленной на срыв и дискредитацию общероссийского голосования, – считает Иванников. –  Поскольку сорвать плебисцит интересантам не удалось — голосование прошло при высокой явке и с убедительными результатами — они пытаются постфактум подорвать доверие общества к результатам». 

В фильме широко использована подмена понятий, считает он, предпринята попытка создать и навязать образ врага в лице членов ТИК и УИК.

В связи с этим Иванников отмечает, что «фильм необходимо подвергнуть экспертизе на предмет проверки на проявления экстремизма и разжигания ненависти и вражды к группе граждан: к организаторам голосования по поправкам и легальным наблюдателям».

В свою очередь, профессор, доктор педагогических наук Михаил Полянский сообщил газете ВЗГЛЯД, что в фильме «Хроника текущих фальсификаций» оценки даются людьми, которые и на участках, похоже, не были. «Задействованные в фильме спикеры уверяют, что проблемы с коронавирусом использованы для фальсификаций. Хочется спросить: А вас, уважаемые, не смущает, что подобные практики были из-за коронавируса внедрены в Южной Корее, во Франции, в Сербии, в Польше?», – задается вопросом эксперт.

Он отмечает, что в ленте нет конкретики, а лейтмотив всех заявлений фильма незатейлив.  «Все плохо, потому что были фальсификации. Какие фальсификации и где, в фильме не уточняется. Если нарушения были, где же факты? Где обращения соответствующих территориальных комиссий и решения судов?» – спрашивает он. 

Полянский отмечает, что любая участковая комиссия обязана рассматривать жалобы, но таких жалоб и заявлений, которые не были рассмотрены или требовалось решение суда, не было. 





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