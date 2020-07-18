Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

18.07.2020, 13:08, Новости дня

Прокуратура французского Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, сообщают местные СМИ.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, «основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара». На это указывает наличие трех разных очагов возгорания: один – на уровне большого органа, и два – слева и справа от нефа, передает ТАСС.

Расследование начато по факту умышленного поджога.

Отмечается, что премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры прибудет в Нант во второй половине дня.

Между тем директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ сообщил, что огонь в соборе локализован, передает РИА «Новости».

«Ущерб нанесен большому органу, который кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он находится, абсолютно нестабильна, есть угроза ее обрушения. Мы направили дополнительные силы, чтобы стабилизировать эту платформу», – сообщил он.

Вместе с тем он отметил, что «это не сценарий пожара в Нотр-Даме и пожара 1972 года в этом соборе (Нанта)».

На месте работают 104 пожарных, задействованы 45 пожарных машин.

Напомним, в субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

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Публикация от LaFaucheuse Kamer (@lafaucheusekamer) 18 Июл 2020 в 12:14 PDT