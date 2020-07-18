 

Сейчас все напишут, что ничем дело Вовка не кончится. Но когда аллигаторам такого масштаба портят привычную экосистему – это уже успех

18.07.2020, 5:35, Новости дня

Не в моих правилах болеть за какую-либо из наших правоохранительных структур (по опыту – дальнейшее развитие событий может вывернуть ситуацию на 180°, все зависит от мотивов). Но сегодняшняя операция НАБУ и САП с обысками в Админсуде и Окружной судебной администрации, а также предъявленным подозрением в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Вовку, его заму Аблову, пяти судьям и главе ГСА Холоднюку – это благая пятничная весть.

И хотя сейчас все привычно (и не без оснований для скепсиса) напишут, что ничем это дело не кончится, все откупятся и всех отпустят, я, пожалуй, выпью 100 грамм за эту самую операцию.

Потому что когда аллигаторам масштаба этих господ портят привычную экосистему – это уже успех.

Ну, и во многом сегодняшние действия НАБУ и САП (и в первую очередь их руководства) – это сверхважные мероприятия не только для собственного сохранения на занимаемых должностях, но и для сохранения существования НАБУ и САП как таковых.

Ибо, если не знаете, дед Коло со своей бандой, а также ОПЗЖ и еще бригада господ лелеют мечту отменить все эти “пропиндосовские агентурные структуры” (прямая цитата), оставив только уже завоеванные ГПУ и ГБР как возглавляемые “своими кадрами”.

И господа Сытник, Холодницкий об этом очень даже в курсе.

Так что помолимся, братья и сестры, за рефлекс самосохранения двух очень не любящих друг друга людей в одном эффективном дуэте.

Ну, и за тех нам не известных профи, кто просто (осторожно, пафос!) делает свою работу ради Украины.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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