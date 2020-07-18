Найдено расположение нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации

18.07.2020, 2:54, Новости дня

Чтобы локализировать и определить характеристики нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации, команда ученых провела междисциплинарное исследование.

Нейронные цепочки, которые создаются нейронами, привели человечество к способности адаптироваться к разным ситуациям или локациям. Ослабление или нарушение этих функций приводит к неспособности человека подстраиваться под конкретные изменения или преодолевать свои страхи.

Ученые считают, что нейроны, которые находятся в базальной ганглии, могут являться частью механизма, который предопределяет самые успешные стратегии распределения внимания для конкретной ситуации. Ослабление нейронов вызывает трудности с переключением внимания, которые могут стать причиной различных нарушений.