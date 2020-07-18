 

Найдено расположение нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации

18.07.2020, 2:54, Новости дня

Чтобы локализировать и определить характеристики нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации, команда ученых провела междисциплинарное исследование.

Нейронные цепочки, которые создаются нейронами, привели человечество к способности адаптироваться к разным ситуациям или локациям. Ослабление или нарушение этих функций приводит к неспособности человека подстраиваться под конкретные изменения или преодолевать свои страхи.

Ученые считают, что нейроны, которые находятся в базальной ганглии, могут являться частью механизма, который предопределяет самые успешные стратегии распределения внимания для конкретной ситуации. Ослабление нейронов вызывает трудности с переключением внимания, которые могут стать причиной различных нарушений.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Путин потребовал максимального внимания к проблемам безработицы

06.06 / Новак оценил значение сделки ОПЕК+

06.07 / Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летний юбилей

03.07 / В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

15.07 / Прилетевших вывозными рейсами россиян обязали соблюдать 14-дневную изоляцию

24.06 / В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

29.06 / В Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары»

28.05 / Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

04.07 / СК обжаловал решение об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата

01.07 / Протестующие шахтеры сцепились с полицейскими у офиса президента Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска