Найдено расположение нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации
18.07.2020, 2:54, Новости дня
Чтобы локализировать и определить характеристики нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации, команда ученых провела междисциплинарное исследование.
Нейронные цепочки, которые создаются нейронами, привели человечество к способности адаптироваться к разным ситуациям или локациям. Ослабление или нарушение этих функций приводит к неспособности человека подстраиваться под конкретные изменения или преодолевать свои страхи.
Ученые считают, что нейроны, которые находятся в базальной ганглии, могут являться частью механизма, который предопределяет самые успешные стратегии распределения внимания для конкретной ситуации. Ослабление нейронов вызывает трудности с переключением внимания, которые могут стать причиной различных нарушений.
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