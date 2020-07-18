 

МВФ спрогнозировал глубину падения американской экономики

18.07.2020, 1:48, Новости дня

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз о перспективах американской экономики в 2020 и 2021 годах по итогам традиционного ежегодного обзора на основании 4-й статьи Устава МВФ.

Согласно данным, изложенным в прилагающейся к заявлению МВФ таблице отдельных основных экономических показателей, реальный ВВП Соединенных Штатов в 2020 году сократится на 6,6%, а в 2021 году увеличится на 3,9%, передает ТАСС.

«Самое продолжительное расширение [экономики] в истории США было отправлено под откос неожиданным приходом COVID-19. В целях сохранения жизней людей и поддержки системы здравоохранения в марте было необходимо «закрыть» экономику США в крупных масштабах. Несмотря на постепенное смягчение [санитарно-эпидемиологических] ограничений на уровне штатов и отмену распоряжений о карантине на дому с конца апреля, сопутствующий экономический ущерб был огромным. <…> Почти 15 млн американцев потеряли работу, многие предприятия мелкого и крупного бизнеса переживают финансовый стресс, а перспективы являются крайне неопределенными», – подчеркивают специалисты МВФ.

Эксперты фонда полагают, что «решения об отмене ограничительных мер должны вырабатываться со всей осторожностью, чтобы смягчить экономические издержки, одновременно сдерживая продолжающийся рост темпов заражения».

«Для «починки» экономики [США] и возвращения к активности на уровнях, предшествовавших пандемии, вероятно, потребуется продолжительное время. В общем и целом в глобальном масштабе грядут трудные месяцы и годы. Особую обеспокоенность вызывает то, что число случаев COVID-19 все еще растет», – отмечают эксперты МВФ.

Кроме того, миссия МВФ по итогам обзора подвергла критике протекционистские меры, активно применяемые Соединенными Штатами во внешней торговле.

«Следует предпринять усилия в целях отмены существующих торговых ограничений и повышенных таможенных пошлин, работая при этом со странами-партнерами <…>. Введение пошлин на импорт и другие шаги, предпринятые администрацией [США], подрывают открытость и стабильность глобальной торговли, увеличивая число ограничений <…>, а также провоцируют цикл ответных торговых мер», – заявляет фонд.

В пятницу эксперты МВФ предупредили о главной опасности для экономики США.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп предсказал рост ВВП США до «самого высокого уровня в истории человечества». В Белом доме заявляли о начале восстановления американской экономики, предсказав 20%-ный рост во второй половине года.

В первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике. Глава ФРС США Джером Пауэлл прогнозировал обвал ВВП США на 20% по итогам второго квартала в годовом выражении. По другим оценкам, ВВП США во втором квартале обвалился на 32% в годовом выражении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.





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