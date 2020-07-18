Ученые рассказали о причине таяния льдов Арктики

18.07.2020, 1:45, Новости дня

Чтобы выяснить, как микропластик от шин распространяется по всему миру, ученые оценили плотность трафика и использовали полученные данные во время новой работы.

Было обнаружено, что микропластик переносится через атмосферу в океан и лед. Ученые выяснили, что в мировой океан ежегодно попадают 138 000 тонн частиц пластика от шин, а 47 000 тонн – оседают на покрытые льдом и снегом поверхности.

Эксперты обеспокоены тем, что такие пластиковые осадки могут быть очень опасны для планеты. Микропластичные частицы, оседающие в снежных и ледяных регионах, способствуют ускорению таяния льдов. Токсичные материалы, которые включают эти частицы, также представляют опасность для людей и дикой природы.