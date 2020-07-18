SRF – США делят мир на два лагеря — американский и китайский

18.07.2020, 1:39, Новости дня

США продолжают принимать штрафные меры против Китая, пишет SRF. И эта жёсткая позиция в отношении Пекина не поменяется и после ухода с поста президента Дональда Трампа. Со временем американцы только усилят давление на другие страны, ставя их перед выбором: или вы с нами или вы против нас. Это не очень приятная перспектива, в том числе и для Швейцарии, отмечает корреспондент телеканала Себастьян Рамшпек.

Месяцами США и Китай принимают друг против друга штрафные меры. С нами на связи из Женевы наш международный корреспондент Себастьян Рамшпек. Себастьян, насколько сильно эти новые санкции повлияют на Китай?

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК, международный корреспондент SRF: Я не думаю, что они повлияют на руководство Китая. Власти страны опасаются, что протесты демократического движения в Гонконге распространятся на всё государство. Для диктатуры Коммунистической партии и председателя Си Цзиньпина, правящего жёсткой рукой, это угроза их существованию. Поэтому в Гонконге они продолжат делать ставку на репрессии. И даже если американские санкции будут болезненными, они на них не повлияют.

Насколько сильно Трампа действительно заботит ситуация в Гонконге? Разве на кону не стоит что-то большее?

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК: Конечно же, на кону стоит гораздо больше. Ведь речь идёт о самом масштабном конфликте, соперничестве нашего времени. С одной стороны — США, старая сверхдержава, которая все ещё доминирует на международной арене, но теряет власть и влияние. С другой стороны — конкурирующий Китай, новая, будущая сверхдержава, которая проявляет не только экономические, но и геополитические, а также геостратегические амбиции.

Это соперничество проявляется в разных ситуациях, во множестве примеров. Вчера мы сообщали о компании Huawei, поставщике телекоммуникационных решений, сетей 5G. США хотят исключить её из западных сотовых сетей. Или, если вы прислушаетесь, то узнаете, что в здании за моей спиной, головном офисе Всемирной торговой организации соперничество между США и Китаем — это тоже очень важная тема.

Через четыре месяца в США начнутся президентские выборы. Сможет ли новый президент поспособствовать смягчению конфликта с Китаем?

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК: Я думаю, это не так сильно зависит от того, кто управляет страной. Я не думаю, что смена президента на что-то повлияет. Обратите внимание, именно эта внешнеполитическая позиция Трампа пользуется в США широкой поддержкой. Кроме жёсткости в отношении Китая ни одна другая позиция не пользуется такой широкой поддержкой ни среди политических элит в Вашингтоне, ни среди населения США.

Я исхожу скорее из того, что в будущем США — независимо от того останется ли Трамп президентом — будут усиливать давление на другие страны и ставить их перед выбором: или вы на нашей стороне, на стороне США, ведёте дела, дружите с нами, или же вы в другом лагере, на стороне китайцев. Для такой маленькой, нейтральной страны как Швейцария — это не очень приятная перспектива.

С нами на связи из Женевы был Себастьян Рамшпек. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.