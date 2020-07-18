 

Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России

18.07.2020, 1:08, Новости дня

Министр финансов Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», – приводит слова министра ТАСС.

По мнению Силуанова, подтверждение S&P кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки.

«Подтверждение кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне – свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», – добавил Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Газета ВЗГЛЯД предсказала, что РФ удивит Запад восстановлением экономики.





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