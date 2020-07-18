 

Антон Геращенко: За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии

18.07.2020, 0:54, Новости дня

За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина 24” сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Причина пьянства за рулем, на самом деле, очень глубокая. Это вопрос воспитания, вопрос культуры… За прошлый год, вдумайтесь, задержано 116 тыс. человек! И это только те, кого патрульные нашли, задержали и составили протокол. Это ж сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии! Просто мы же не всех могли найти. Это означает, что в головах какой-то кошмар”, – подчеркнул Геращенко.

По данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 72 394 ДТП, из которых 11 200 – с погибшими или травмированными. В этих ДТП погибло 1482 человека. При этом 2110 аварий совершили водители, пребывавшие в нетрезвом состоянии. Сейчас на рассмотрении Рады находится законопроект об ужесточении ответственности за некоторые виды нарушений ПДД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Трамп о пандемии COVID-19: Все больше злюсь на Китай

12.05 / Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

04.06 / ВС подтвердил незаконность вывода 50 млрд рублей из «Рост банка»

19.05 / “Медиазона”: каждый 15-й умерший от коронавируса в России – медработник

21.05 / В Кемерово завели уголовное дело из-за ролика, где местный Центр “Э” был назван “дырявой конторой”

14.07 / Глава «Аэрофлота» оценил перспективы восстановления рынка авиаперевозок России

14.05 / США обвиняют китайских хакеров в краже исследований в области COVID-19

19.05 / В Коми ликвидируют интернат, воспитанников которого заставляли убирать борщевик

24.06 / Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством да Винчи

03.06 / Перепрофилированные из-за COVID-19 клиники начали возвращать к плановой работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска