Антон Геращенко: За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии

18.07.2020, 0:54, Новости дня

За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина 24” сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Причина пьянства за рулем, на самом деле, очень глубокая. Это вопрос воспитания, вопрос культуры… За прошлый год, вдумайтесь, задержано 116 тыс. человек! И это только те, кого патрульные нашли, задержали и составили протокол. Это ж сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии! Просто мы же не всех могли найти. Это означает, что в головах какой-то кошмар”, – подчеркнул Геращенко.

По данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 72 394 ДТП, из которых 11 200 – с погибшими или травмированными. В этих ДТП погибло 1482 человека. При этом 2110 аварий совершили водители, пребывавшие в нетрезвом состоянии. Сейчас на рассмотрении Рады находится законопроект об ужесточении ответственности за некоторые виды нарушений ПДД.