На вероятность появления гипертонии влияет картофель

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18.07.2020, 0:06, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что картофель влияет на вероятность появления гипертонии. Снизить риск развития опасного сосудистого нарушения можно, если употреблять этот продукт в меньшем количестве.

Эксперты обеспокоены тем, что неправильное питание оказывает существенное влияние на развитие гипертонии. Во время нового исследования обнаружилось, что регулярное употребление картофеля повышает шансы на смертельную гипертонию. Риск развития гипертонии на 11% увеличивает употребление четырех и более порций картофеля в неделю.

Ученые рекомендуют частично заменить картофель другими овощами. Стоит обратить внимание на свеклу, которая благодаря уникальному составу помогает расширять кровеносные сосуды и снижать кровяное давление.





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