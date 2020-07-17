 

Доходы россиян снизились до рекордного уровня за последние двадцать лет

17.07.2020, 23:15, Новости дня

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения России сократились на 8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстат РФ (.doc).

За I полугодие 2020 года, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения упали на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Это самое глубокое квартальное падение с конца 1990-х годов, пишет “Интерфакс”. В 1999 году по итогам года доходы россиян сократились на более 10%. 

По информации “Дождь” с 2019 года Росстат ежемесячно публиковал данные о динамике реальных доходов населения, сейчас эти данные появляются раз в квартал. С 2014 года реальные доходы россиян падали четыре года подряд. В марте 2019 года ведомство изменило методику расчета и изменило данные за 2018 год: по старой методике доходы упали на 0,2%, а по новым — выросли на 0,1%. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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