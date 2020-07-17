 

В Германии задержан скрывавшийся в лесах «шварцвальдский Рэмбо»

17.07.2020, 21:08, Новости дня

Полицейские спустя шесть дней поисков задержали в Германии бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе разоружил полицейских и скрылся в лесу, информирует управление полиции города Оффенбург.

«После нескольких дней розыска скрывшегося в лесах вокруг Оппенау Ива Рауша полиции удалось задержать подавшегося в бега 31-летнего. В результате были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия», – передает сообщение правоохранительных органов РИА «Новости».

В поисках были задействованы около 200 сотрудников полиции, вертолеты. В понедельник власти закрыли школы и детские сады, детей рекомендовали сопровождать взрослым.

Подозреваемый был ранее судим, в 2009 году он тяжело ранил знакомую из арбалета, за что был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Также он обвинялся в хранении детской порнографии, кража, повреждения имущества. С 2019 года Рауш находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатых веществ.

Поиски Рауша начались в прошлое воскресенье 12 июля. Сообщалось, что мужчина, у которого при себе были лук и стрелы, холодное оружие, а также пистоле, разоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд.





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