Украина потратила на американских юристов для дел против РФ свыше 5 млн долларов

17.07.2020, 20:53, Новости дня

Украинский МИД подписал договор с американской юридической фирмой Covington & Burling LLP о защите Украины в делах против России. Услуги, согласно договору, должны быть оказаны в 2020 году.

Услуги американских юристов украинскому внешнеполитическому ведомству обойдутся в 5,45 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные системы публичных закупок Украины.

Украинский МИД закупает услуги у этой фирмы с 2015 года. Ставки юристов компании составят от 450 до 1 тыс. 116 долларов в час.

Отмечается, что речь идет о судах по поводу имущества на территории Крыма и Донбасса, о делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, в Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях.

Средства на оплату услуг будут изысканы из бюджета страны. Всего с 2015 года украинский МИД оплатил американской фирме услуги в размере 28,31 млн долларов.

В пятницу британский Верховный суд сообщил, что примет решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени 2020 года.