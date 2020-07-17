Цукерберг заявил о неэффективности борьбы с коронавирусом в США

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17.07.2020, 20:30, Новости дня

Руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что администрация президента США Дональда Трампа неэффективно руководит борьбой с коронавирусом.

«К настоящему моменту очевидно, что график [распространения инфекции] в США значительно хуже, чем во многих других странах, а наше правительство и администрация намного менее эффективно справляются с этим», – сообщил Цукерберг директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает ТАСС.

Изначально Цукерберг «был настроен положительно» касательно решений американских властей, поскольку считал, что коронавирус будет проявляться вне зависимости от попыток бороться с ним, но после сменил свою точку зрения.

«Я жалею, что тестирование до сих пор не проводится на должном уровне, что авторитет признанных специалистов, таких как вы (Фаучи – прим. ВЗГЛЯД), и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) подвергается сомнению», – добавил глава компании.

Он также выразил недоумение по поводу того, что власти сомневались в необходимости соблюдения «базовых практик, таких как ношение маски».

Неделю назад США установили очередной рекорд по росту коронавируса в сутки, было зарегистрировано 66 тыс. 627 случаев инфицирования.

Напомним, в июне главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключал, что прирост случаев коронавируса в стране может увеличиться в два с половиной раза – до 100 тыс. ежедневно.





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