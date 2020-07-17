Самолет с пассажирами аварийно сел на Байкал

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17.07.2020, 20:30, Новости дня

Легкомоторный самолет с пассажирами совершил аварийную посадку на озеро Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, информирует пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

«В Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района Иркутской области сегодня аварийную посадку на воду совершил частный самолет Як-12А. По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира», – передает сообщение спасательной службы РИА «Новости».

Воздушное судно планировало с высоты 300 метров и село на воду в трех метрах от берега. Очевидцы ЧП на своих автомобилях доставили пассажиров самолета в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни нет. Спасатели помогли вытащить самолет на берег.

Ранее сообщалось, что у острова Ольхон в Иркутской области в Байкал произошла утечка нефтепродуктов с частного катера из-за того, что пришвартованное судно накренилось во время шторма.





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