Названа главная опасность для экономики США

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17.07.2020, 20:30, Новости дня

Основным риском для экономики США является возможность повторения вспышки коронавируса, говорится в отчете Международного валютного фонда.

«Основной риск, который очень сложно определить в численном выражении, это то, что повторный рост числа случаев COVID-19 в США может привести к новым частичным прекращениям работы для сохранения жизней, особенно уязвимого населения», – цитирует РИА «Новости» доклад МВФ.

По данным организации, есть признаки того, что экономический спад и распределение убытков по секторам приведут к системному росту бедности и повысит макроэкономические риски.

Подход американских властей сглаживает риски, но рост числа заражений в некоторых штатах уже приводит к повторному прекращению работы, отмечается в докладе.

Это может снизить налоговые поступления в бюджеты штатов и местные бюджеты, что, в свою очередь, в 2021 году создаст сложности на местах, особенно для бедных слоев населения.

«Исторический объем фискальных пакетов (поддержки) в совокупности с более низким уровнем номинального ВВП приведут к ощутимому скачку в соотношении американского долга к ВВП. Низкие процентные ставки дадут некоторое пространство для дыхания, но когда экономика более прочно встанет на ноги, основной структурный баланс надо будет привести к умеренному приросту, чтобы стабилизировать ситуацию с долгом», – сообщается в отчете.

В МВФ полагают, что предотвратить последствия можно лишь при помощи увеличения доходов и снижения расходов, включая введение новых налогов и увеличение существующих.

Ранее аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) заявили, что российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году.





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